TDP Genel Başkanı Sarıgül, Malatya'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı:

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MALATYA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Parti olarak liyakatli, merhametli, ehliyetli kadrolarımızla Türkiye'yi yönetmeye en hazır partilerden bir tanesi biziz." dedi.



Malatya'da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılan Sarıgül, gazetecilere, parti olarak halkın içinde bulunduklarını, halkın gündemini, derdini en iyi bilen partilerden biri olduklarını söyledi.



Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte gördüklerini belirten Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik önce Türkiye'nin kazanması demektir, yerli malı yundun malı herkes onu kullanmalı anlayışıdır. Az döviz harcayacağız ama daha çok döviz kazanacağız, bunu her alanda ve her sektörde yapacağız." diye konuştu.

Kayısı, çay, fındık, pamuk, pancar ve tütün gibi ürünlerin ekonomi açısından önemli olduğunu dile getiren Sarıgül, şöyle konuştu:



"Ekonomik milliyetçilik anlayışımızı 5 T formülüyle geliştireceğiz. Tarıma, turizme, teknolojiye ve tekstile büyük önem vereceğiz. Parti olarak liyakatli, merhametli, ehliyetli kadrolarımızla Türkiye'yi yönetmeye en hazır partilerden bir tanesi biziz. İş başına geleceğiz ve ülkemizin sorunlarını siyasi parti farkı gözetmeden saygıyla sevgiyle çözeceğiz. Ülkemize hukukun üstünlüğünü getireceğiz, demokrasi içerisinde ülkemizi yöneteceğiz."

Sarıgül, kentte esnaf ziyaretinin ardından cezaevi önünde basın açıklaması yaparak af çağrısında bulundu.

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