Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Gövük, Doğuş, Yeni ve Gayret mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Dedektör köpekler "Toy" ve "Aşıl"ın da katıldığı aramalarda, 4 kilo 389 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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