Yeni Malatyaspor-Pendikspor maçının ardından

MALATYA (AA) -Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, aldıkları 3 puanla üst sıralardaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın yüksek tempoda geçeceğini bildiklerini aktaran Özköylü, "Malatyaspor çok genç ve yeni bir takım, iyi oyuncuları var. Hasan hoca geldikten sonraki bütün maçlarını izledik, analiz yaptık. Fırsatları, boşlukları verdiğinizde gerçekten çok tehlikeli bir takım ve etkili olabilecek oyunculara sahipler. İki önemli takımı deplasmanda yenmiş takımdan bahsediyoruz. Hasan Özer geldikten sonra takımda fark oluştu, sahadaki oyun ve skor anlamında. Takıma iyi şeyler yaptırıyor, iyi oynatıyor, elindeki malzemeyi bence çok iyi kullanıyor." diye konuştu.

Tecrübeli oyuncularıyla gölü erken bularak maçta biraz daha ön plana çıktıklarını anlatan Özköylü, şöyle devam etti:

"Genel anlamda çok da istediğimiz oyunu oynayamadık. Biz daha çok topa sahip olmak isteyen bir takımız, topun daha fazla bizde kalmasını istiyoruz. Bunları istediğimiz gibi yapamadık. Yüksek rakım bizi etkiledi, İstanbul'dan sonra hava olarak bura bizi çarptı. Her şeye rağmen oyuncularımızın saha içerisinde yaptığı doğru işler bizi sonuca götürdü. Ben zor bir maç bekliyordum, oyuncularıma da söyledim. Geçen haftaki Bodrum maçından çok daha zor bir maç bekliyordum. Skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayan bir Malatyaspor vardı. İçlerinde çok iyi ve beğendiğim oyuncularda oldu."

Bu maçı geride bıraktıklarını artık önlerine bakacaklarına değinen Özköylü, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştıracak önemli bir galibiyet ve 3 puan oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun anlamında istediğim gibi değildi ama mücadele anlamında sahaya iyi bir karakter koyduk. Neticesinde 3 farklı güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Yeni Malatyaspor'un kalabalık savunmasına karşı nasıl bir hücum attı belirlediniz" sorusuna Özköylü , şu yanıtı verdi:

"Böyle bir savunma beklemiyorduk, maçtan önce kadrolar elimize geldiğinde bilgiyi aldık. Bizde oyun içerisinde hemen farklı formasyon yaptık. Bizde normalde üçlü oynamıyorduk. Bunu öğrendikten sonra bizde önde üçlü oynadık. Çünkü 5'li bir savunmaya karşı iki tane önde oynayan oyuncuyla onları karşılayamazsınız. Onların istediği topu kullanmasına müsaade edersiniz. Biz de 3'lü yaptık, biraz adam adama bir oyun oldu. Benim için sürpriz oldu diyebilirim."





- Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Hasan Özer ise Pendikspor karşısında pas hatası yaparak, top kaptırdıklarını dile getirdi.

Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını ve ilk devre oyuna kötü başladıklarını aktaran Özer, "9. dakikada kendi kalemize attığımız golle başladık, arkasından 30. dakikada yan toptan yediğimiz golle 2-0 oldu. İkinci yarı daha risk alarak, biraz daha hücum oynamayı düşündük, iki oyuncu değişikliği yaptık. Aly Malle ve Taha’yı oyundan aldıktan sonra Nuri ve Mert’i hücumda kullanmaya çalıştık. İkinci devre zaman zaman iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Rakibimizin orta sahada yaptığı baskı, topa sahip olma oyununu çok iyi oynaması bizi ciddi sıkıntıya soktu." diye konuştu.

Özer, pas hataları ve kaptırılan topların neticesinde rakibe ciddi kontratak şansı verdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Pendikspor, tecrübeli ve iyi bir takım, onlara karşı oynamak kolay değildi. Oyuna kötü başladıktan sonra ikinci devre oyunu düzeltmek için hamleler yaptık. Yakup’u oyuna aldık, ikili forvete döndük. 4-4-2 oynadık. Pozisyonumuz var, Yakup ile dakika 70’te yakaladığımız pozisyon gol olsa belki oyuna dönme şansımız olabilirdi. O dakikadan sonra gol yapamayınca kontrataklar kalemizde ciddi tehlikeler yaşattı. Son dakikada yediğimiz golle 3-0 kaybettik."



Erken gelen gol ve kapanan Pendikspor’a karşı sahada sıkıntı yaşadıklarını anlatan Özer, "Oyuncu profili buna uygun değil, bizim geniş alana ihtiyacımız var. O yüzden erken gol yediğimizde her takım bizi zorlar. Her takım bize pozisyon vermemek için kapandığı zaman bize pozisyon vermeyecektir. Bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor ama oyuncularımız genç ve tecrübesiz. Biz göreve geldikten sonra iyi oynadığımız çok maç oldu. Erzurumspor maçında yeni gelmiştik, kötü bir oyun vardı. Bu maç benim yedinci maçım ve özellikle ilk devre kötü oynadık. İkinci devre topa sahip olan bizdik ama rakip savunmayı açmakta zorlandık. Bunun üzerine düşünmek, eğilmek ve çalışmak gerekiyor. Elimizdeki kadro yapısı bu, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kaydetti.

Oyuna üçlü savunmayla başladıklarını ve rakibin kontratakta etkili oyuncuları olduğunu bildiklerini hatırlatan Özer, "Pendikspor’da ilk defa bu sezon üçlü başladı. Sanki bizim üçlü oynayacağımızı biliyorlarmış gibi bu da enteresan. Golü yedikten sonra dörtlüye dönmek zorunda kaldık. Çünkü artık bazı şeyleri yapamadık. Eski oyun düzenimizden biraz vazgeçtik. Rakipte önlemini almış, onu da kestirebilmek mümkün değil. Bizim içinde çok enteresan oldu. Çok kaliteli oyuncuları var. Biz taktiksel ve sistem olarak bir şeyler düşündük ama istediğimizi elde edemediğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

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