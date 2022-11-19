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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonlarında 40 zanlı tutuklandı

AA

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonlarında 40 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya merkezli uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Malatya kent merkezi ile Denizli ve Elazığ'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, yeşil reçeteli 53 bin 764 hap, 15 kilo 566 gram skunk, 5 kilo 275 gram esrar, 251 gram metamfetamin, 40 gram sentetik kannabinoid, 13 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 4 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 945 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 54 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 40'ı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla, 5'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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