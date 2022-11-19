Kale'de arıcılara 7,5 ton toz şeker dağıtıldı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle arıcılara toz şeker verildi.
Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilçede arıcılık yapan 54 yetiştiriciye 7 bin 500 kilogram toz şeker dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, dağıtılan şeker desteğinin önemli olduğunu, güçlü arının bereketli ürün getireceğini belirterek 2023 yılının tüm arıcılar için bereketli geçmesini temenni etti.
Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan ise bal hasadı sonrasında ve sonbaharda arı beslenmesinde kullanılmak için verilen şekerin, şerbet ve arı keki yapılarak değerlendirildiğini belirtti.
Özcan, iyi beslenen arı kolonilerinin kış dönemini daha az zayiatla atlatarak ilkbahar mevsimine daha güçlü kolonilerle gireceğini söyledi.