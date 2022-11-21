Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 205 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 10 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.