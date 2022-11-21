Kale'de siber farkındalık semineri düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci ve din görevlilerine siber farkındalık seminerleri verdi.

Din görevlilerine Kale Müftülüğünde, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine ise okulda verilen eğitimlerde, internetin bilinçli ve güvenli kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

Seminerlerde, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık konuları anlatıldı.

Sosyal medya platformları ve gizlilik ayarları, şifre ve kişisel verilerin önemi ile teknoloji bağımlılığı ele alındı.

Seminerlere Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş da katıldı.

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