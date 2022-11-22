Malatya'da 7 bin 200 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, merhum Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün ailesi, ilçede öğrenim gören tüm öğrencilere kıyafet dağıttı.

İki yıl önce 78 yaşında hayatını kaybeden Vahap Küçük'ün yardım geleneği ailesi tarafından devam ettiriliyor.

Aile, bu yıl da ilçede öğrenim gören 7 bin 200 öğrencinin tamamına kışlık giysi dağıttı.

Doğanşehir Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen dağıtım töreninde, kışlık kıyafetler İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç tarafından öğrencilere verildi.

Mehmet Kılıç, merhum Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü rahmetle andıklarını belirterek Küçük ailesine teşekkür etti.



Törene, Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler katıldı.

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