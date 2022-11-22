GÜNCELLEME - Malatya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kaçan zanlı yakalandı.

Cirikpınar Mahallesi'nde S.Y. ile akrabası olduğu anlaşılan T.Y. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Vurularak ağır yaralanan S.Y, ihbar üzerine olay yerine gönderilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.



Kaçan T.Y, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.





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