Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda, 131 litre sahte alkol ile çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 131 litre sahte alkol, 147 alkol üretiminde kullanılan kit, 1 tabanca, 3 pompalı tüfek, 773 cinsel içerikli ürün, 19 bin gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ile 360 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.



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