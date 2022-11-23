Malatya Valisi Şahin'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

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MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, öğretmenlerin milleti aydınlık bir istikbale hazırlayan, yarının büyük ve müreffeh Türkiye'sini kuracak nesiller yetiştirme azminde olan bilge kişiler olduğunu belirtti.

Onların zorluklar karşısında yılmadan, yorulmadan kutsal mesleklerinin gereğini yerine getirme aşkından vazgeçmediğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Onların fedakarca yaptıkları hizmetler neticesinde milletler ayakta durur. İnsanlığın umudu öğretmenlerdir. Eğitimcilerimizin, aklını başka akılların emrine vermeyen, çağın gerektirdiği şartlara karşı donanımlı, düşünen, üreten bireyler yetiştirmek kararlılığında olmalarının değeri bugün daha çok anlaşılmaktadır. Ülkelerini ve milletlerini karanlıktan aydınlığa çıkaran, karışıklıktan istikrara kavuşturan insanlar, mesleğini aşkla yapan öğretmenlerin yetiştirdiği örnek ve öncü kişilerdir. Her dönemde özgüven sahibi, milletini seven, içinde yaşadığı toplumun değerlerine bağlı, geçmişine saygılı, gelecekten ümitli nesiller, öğretmenlerimiz sayesinde mümkün olacaktır."



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