Malatya'da traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

MALATYA (AA) - Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Soner Y'nin (53) kullandığı 44 FA 198 plakalı traktör, Cumhuriyet Mahallesi'nde devrildi.
Sürücünün traktörün altında kaldığını gören çevredekiler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin devrilen traktörü düzelterek altından çıkardığı yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.