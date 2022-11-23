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Malatya'da freni patlayan kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA

Malatya'da freni patlayan kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde freni patlayan odun yüklü kamyonun başka bir kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

M.Ü (25) yönetimindeki odun yüklü 44 KL 946 plakalı kamyon Kurşunlu Mahallesi yakınlarında freninin patlaması sonucu önünde seyreden C.A. (36) idaresindeki 44 NE 763 plakalı başka bir odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü M.Ü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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