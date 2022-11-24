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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Liseli çiftçiler" buğday tohumlarını toprakla buluşturdu

AA

"Liseli çiftçiler" buğday tohumlarını toprakla buluşturdu

MALATYA (AA) - Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla açılan Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, okulda kurulacak ekmek fırınında kullanılmak üzere, 400 dönüm alanda buğday ve arpa tohumlarını toprakla buluşturdu.

Kentte pamuk araştırma çiftliği olarak kurulan daha sonra Tarım Meslek Lisesi ve Ziraat Okulu olarak faaliyet gösteren, 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lisede eğitim gören öğrenciler, tarımın her aşamasını görerek ve uygulayarak öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden olan lisede öğrenciler, okula ait 400 dönümlük arazide tarımın yanı sıra hayvan yetiştiriciliğinden, yem bitkilerine, meyvecilikten hazır rulo çim ekimine kadar birçok alanda öğrenim görüp üretim gerçekleştiriyor.

Teorik eğitimin yanı sıra sahada da uygulama yapan öğrenciler, bu yıl okulda kurulacak ve yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan ekmek fırını için buğday ve arpa tohumlarını toprakla buluşturdu.

- 160 ton rekolte bekleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 75 hibeyle, sertifikalı buğday ve arpa tohumlarını okula ait 300 dekar alana eken liseli çiftçiler, alandan 120 ton buğday, 40 ton da arpa rekoltesi hedefliyor.

Üretimden elde edecek buğday ise una çevrilerek okulda kurulan fırında günlük 20 bin roll ekmek (küçük ekmek) yapılacak. Üretilen ekmekler, pansiyonlu okullarda ve taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeklerinde kullanılacak.

- "Öğrencilerimiz, üretimden harçlıklarını çıkarıyor"

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, Türkiye genelindeki 146 tarım okulundan birinin Malatya'da bulunduğunu söyledi.

Türkiye'deki tarım okullarında bu yıl yapılacak toplam ekim miktarının yaklaşık 3'te 1'ini Malatya'daki Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gerçekleştirdiğini anlatan Özdemir, "Bugün 300 dönüm buğday ve 100 dönüm arpa olmak üzere toplam da 400 dönüm ekim gerçekleştiriyoruz. Bahar ayında 400 dönüm nohut ekimi gerçekleştireceğiz. Burada öğrencilerimiz tarımın dışında tavukçuluk faaliyeti de yapıyor. Öğrencilerimiz burada mesleği sahada öğreniyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz buradaki üretimden harçlıklarını da çıkarıyor." dedi.

Hasadı yapılacak buğdayların una dönüştürülerek ekmek fırınında kullanılacağını anımsatan Özdemir, "Buradaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ekonomiye bir anlamda katkı da sağlamış olacaklar." diye konuştu.

- "Önemli bir çalışma"

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, öğrencilerin ekmeklik buğday ekimi yapmasının son derece önemli olduğunu belirterek "Bakanlığımızın 'ekilmeyen boş alan kalmasın' prensibiyle kamu kurum arazileri dahil, ekilmeyen alanların değerlendirilmesi anlamında çok önemli bir çalışma. Katkıda bulunan ve destek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, okula yüzde 75 hibe desteğiyle sertifikalı buğday ve arpa tohumu verdiklerini anımsatarak, üretimin verimli olmasını diledi.

Okul Müdürü Şükrü Doğan ise bu yıl okullarında buğday ve arpa ekimine ek olarak 400 dekar alana yağlık ayçiçeği ekimi yapacaklarını ifade etti.

Doğan, "Tarladaki tüm faaliyetlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aktif görev alıyor. Tarım zor bir iş. Ekiminden hasadına kadar olan süreçte birçok hizmet gerektiriyor. İnşallah öğrencilerimizin ve öğretmenlerimin emekleri boşa çıkmayacak." dedi.

- "Hedefim ziraat mühendisi olmak"

Buğday ve arpa tohumlarını toprakla buluşturan ve tarlada traktör kullanan okulun Tarım Alanı 12. sınıf öğrencisi Batuhan İnan da "İşimi severek yapıyorum. Tarlamızı işledik şu an ekimini yapıyoruz sonra sulaması yapılacak. Bu okulda okuduğum için çok memnunum. Hedefim ziraat mühendisi olmak." diye konuştu.​​​​​​​

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