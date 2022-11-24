KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya Valiliği ziyaretinde konuştu:

MALATYA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "1974'ten sonra KKTC'nin daha da güçlendiğini görüyoruz, bu da bizi geleceğe emin adımlarla taşıyor." dedi.

Tatar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Tatar, yaptığı konuşmada, Malatya ile KKTC'nin önemli bağlarının bulunduğunu söyledi.

Tatar, İnönü Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora verilmesi ve konferans vermek için kentte bulunduğunu anımsatarak, Malatya'nın, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kentin kayısıyla bilindiğini ancak kayısının ötesinde organize sanayi bölgeleriyle, başardığı yatırımlar ve çalışmalarla ihracat potansiyeli yakalamış bir konumda bulunduğunu aktaran Tatar, KKTC'de de çok sayıda Malatyalı iş insanının yatırımının olduğunu aktardı.

Malatya ile KKTC arasındaki kadim ve kutsal bağların daha da gelişmesi ve pekişmesini temenni eden Tatar, bu bağlamda yapılan ziyaretleri önemsediğine dikkati çekti.

- "Kıbrıs'ın statüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini de etkilemektedir"

Kıbrıs konusunun her zaman Türkiye'nin gündeminde olduğunu ve olmaya devam ettiğini dile getiren Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim şu an yürüttüğümüz yeni siyaset artık Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü dediğimiz yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bu anlaşma mutlaka iki devletin işbirliğinde olması gerekmektedir. Halbuki 1974'ten bugüne iyi niyetle yürüttüğümüz görüşmelerde, müzakerelerde hep federal çatı altında yani bir bakıma iki kanadın eşitliği temelinde bir anlaşmasıyla federal çatının başarılı olabileceğini söyledi. Ama zaman içerisinde onlar hiçbir zaman bizi eşit görmemişler, çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir federal çatıyı hep savunmuşlardı. Özellikle 2004 Annan Planı'ndan sonra bizlerin o plana 'evet' demesi, onların 'hayır' demesi ama maalesef AB'nin 'hayır' diyen tarafı mükafatlandırıp onları tek başlarına Avrupa Birliğine almalarından sonra işin boyutu bambaşka bir yere gitmiştir. Çünkü Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkı yan yana birlikte yaşayabilirler ancak Türk-Yunan dengesinin korunmasıyla olur."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin garantörü olduğunu anımsatan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'tan sadece 40 mil uzaklıktadır dolayısıyla Kıbrıs'taki pozisyon, Kıbrıs'ın statüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini de etkilemektedir. O bakımdan tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak yeni siyasetimizi geliştirdik. AB kartından sonra da bizim kuzeydeki Türk devletinin egemen bir devlet olması şartını öne koştuk. Bu şart kabul edilirse resmi müzakereye geçilecek ama o güne kadar kendi devletimizi tanıtmak için sürekli Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle önemli bir çalışma içerisine girmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'de yaptığı konuşmada, "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma vakti gelmiştir, ben buradan tüm uluslararası topluma camiaya çağrı yapmak istiyorum" dediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2 hafta kadar önce de Özbekistan'ın Semerkant kentinde KKTC'nin anayasal adı olan KKTC adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak müracaatımızın oy birliğiyle kabul edilmesi, mücadelemizde önemli bir kilometre taşı teşkil etmektedir. 1974'ten sonra KKTC'nin daha da güçlendiğini görüyoruz, bu da bizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Doğu Akdeniz'deki, Mavi Vatan'daki hidrokarbon, doğal gaz, diğer zenginlikler ve aynı zamanda güvenlik meselelerini dikkate aldığımızda KKTC'nin statüsünün sürekli olarak yükselmekte olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket edildiğinde bu bölgedeki, coğrafyadaki etkinliğimizin ve ulusal çıkarlarımızın en iyi şekilde korunduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu siyaseti sürdürmenin gayreti içerisindeyiz."

- "Malatya, Kıbrıs davasında hep önde rol almıştır"

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise Kıbrıs davasının en büyük savaşçısının Rauf Denktaş olduğunu belirterek, "Keşke sağ olsaydı da bugün eseri olan KKTC'nin artık dünya milletler, devletler ailesinde kabul görmeye başladığını görseydi. Dolayısıyla bizler Türk milletinin bir ferdi olarak son Türk Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı olarak sizleri burada görmekten büyük şeref duyuyoruz. Malatya, Kıbrıs davasında hep önde rol almıştır ve bundan da şeref duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ersin Tatar, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Selahattin Gürkan ile bir süre görüştü.

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