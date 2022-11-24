KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya'da gazilerle buluştu

MALATYA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi, 1964'de Kıbrıs'ta şehit düşen Kemal Özalper'in kabrini ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaret eden Tatar, burada Kıbrıs gazileriyle buluştu.

Dernek yöneticileri ve gazilerle bir süre sohbet eden Tatar, daha sonra 1964'te Kıbrıs'ta şehit olan Kemal Özalper'in kabrini ziyaret etti.

Tatar, Kuyuönü Mezarlığı'nda yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü'nde Malatya'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1964'te Kıbrıs'ta şehit düşen Kemal Özalper'in kabrine ziyarette bulunarak dua ettiğini belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Kemal Özalper, 1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta bir öğretmen olarak görevlendirilmiş. Esas itibarıyla orada hem Türk gençliğine bir öğretmen olarak verdiği eğitim aynı zamanda Türk Mukavemet Teşkilatı'na da çeşitli çalışmalarla teknik bir öğretmen olarak katkıları bulunmaktaydı. Evinden, yerinden uzak o yıllarda büyük bir fedakarlık ve özlem içerisinde ailesini ve 3 çocuğunu geride bırakarak maalesef talihsiz bir kaza sonucu şehit olmuştur. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Acılı ailesine bir kez daha sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Kıbrıs davası işte böyle bir dava. Netice itibarıyla 1974'ten öncesi de vardır. Orada Türk Mukavemet Teşkilatı'nın çalışmaları vardır. Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkını adadan yok etmek için adadan göç ettirmek için her türlü yapılan saldırılar ama neticede Türkiye'nin de desteğiyle adadaki varlığımızın devamı için orada her türlü mücadele içerisinde 1974'e kadar varlığını sürdürebilen Kıbrıs Türk halkı, 20 Temmuz 1974 bir Cumartesi sabahı Mehmetçiğin adaya adım atmasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'yla, Mehmetçik ve mücahitlerin verdiği mücadele ve sonrasında yeni sınırların çizilmesi ve 1983'ten sonra KKTC ile bugünlere kadar hamdolsun geldik."

- "Milli Kıbrıs davamızın bugünlere gelmesinde çok şehitlerimiz var"

Ersin Tatar, bugün büyük bir siyaset yürütüldüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O da Doğu Akdeniz'de bir Türk devletinin, KKTC'nin, ilelebet yaşayabilmesi için Türkiye'nin de desteğiyle milli çıkarlarımızın korunması bakımından fevkalade milli, fevkalade geleceğimizi ilgilendiren büyük bir mücadele. Milli Kıbrıs davamızın bugünlere gelmesinde çok şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ama bugün özellikle Öğretmenler Günü'nde Malatya'da KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak bir kez daha şehidimizin kabri başında kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine bir kez daha sabırlar diliyorum. Gerçekten Kıbrıs davamızda büyük hizmetleri geçmiş şehitlerimizi, fedakar insanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız."

Ziyarette, şehit Kemal Özalper'in oğlu emekli öğretmen Fevzi Özalper de hazır bulundu.

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