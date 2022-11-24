Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 142 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru kayısı Kg 60,00 142,00

2 No'lu şekerpare kayısı Kg 133,70 133,70 Gün kurusu kayısı Kg 102,14 102,14 4 No'lu natürel kayısı Kg 113,21 113,21 Kesmelik kuru kayısı Kg 57,00 57,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 30,85 35,85

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