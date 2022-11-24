MALATYA (AA) - Malatya'da 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'da ilk şehir devletleri yapılarının ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ne karşılama merkezi yapılacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arslantepe Höyüğü'ne karşılama merkezi yapılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe'yi "insanlık medeniyetinin başladığı yer" olarak tarif ettiklerini belirtti.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Simülasyon merkezinde ziyaretçiler Arslantepe'yi görmeden önce bundan 7 bin yıl önceki yaşantının hangi usul ve esaslarda olduğunu o alanda görerek, yaşayarak çıkmalılar. Çalışmalarımızın temel esprisi de budur. İnşallah güzel bir projeyi icra edeceğiz. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımızla gerek kültür fonlarımızla gerekse de Fırat Kalkınma Ajansı ve belediyemizle birlikte milyonlarca liralık rakama tekabül edecek bir karşılama merkezi yapılacaktır. Karşılama merkezimizin Malatyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise kentin ve bölgenin en önemli turizm değeri olan Arslantepe Höyüğü'ne karşılama merkezini yapmak üzere proje imzaladıklarını dile getirdi.

Yoğunlu, "İlimiz için önemli ve büyük bir proje. Tamamladığımızda inşallah buraya gelen ziyaretçilerimiz hem daha fazla kalmış olacaklar hem de dünya mirası listesine girmiş değerimizi tanımış olacaklar." dedi.



Konuşmaların ardından Arslantepe Höyüğü karşılama merkezi için protokol imzalandı.

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