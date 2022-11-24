Malatya'da 7 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 7 hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 26 suç kaydı bulunan S.T, 8 suç kaydı olan E.N. ile 7 suç kaydı bulunan F.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. ile E.N. tutuklandı, F.B. ise serbest bırakıldı.

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