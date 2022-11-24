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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'da konferansa katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'da konferansa katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu

MALATYA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya'da "Doğu Akdeniz'de Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs" konulu konferansa katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tatar, Malatya'da İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret ettikten sonra merkez Yeşilyurt Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Acılardan Cumhuriyete" adlı KKTC'nin kuruluşu ve öncesinde yaşanan süreçlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı.

İnönü Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Tatar'a, İnönü Üniversitesi Senatosunca Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında "Fahri Doktora" unvanı verildi, cübbe giydirilerek fahri doktora diploması takdim edildi.

"Doğu Akdeniz'de Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs" konulu konferansta öğrencilere hitap eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttükleri siyasetin bugün Doğu Akdeniz politikasını şekillendirdiğini, bu nedenle Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve mavi vatanın çok önemli olduğunu söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz'deki dengeyi esas rayları üzerine oturtmada son birkaç yıldır büyük bir başarı elde ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Çünkü ne dedik? 'Artık iki devlet, dedik. Yağma yok, dedik. Federal çatı altında bizleri tamamıyla Avrupa'nın içerisine çekmeye, Türkiye'yi de Doğu Akdeniz'den dışlamasına asla müsaade etmeyiz dedik. Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağların koparılmasına gücünüz yetmez.' dedik. Maraş'ı açtık. Artık federasyon defteri kapanmıştır, dedik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oradaki tarihi konuşmasında Kıbrıslı Türkler üzerinde yürütülmekte olan ambargo ve izolasyonların artık medeni Batı devletlerinin kendi prensip ve ilkeleriyle çelişmekte olduğunu söyledi. Buna son verilmesi gerektiğini, bunların zulüm niteliğinde olduğunu ve KKTC'nin artık tanınma zamanının geldiğini ifade etmesi bizim siyasetimizin daha da güçlenmesi anlamında bir mesajdır."

KKTC'de 144 farklı ülkeden öğrenci olduğunu bildiren Tatar, "KKTC'nin yüksek öğretimine itibar ediyorlar. Yüzlerce farklı ülkeden turistler geliyor. Dünyanın farklı ülkelerinin ticari iş merkezi var, her türlü ilişkiler geliştirebiliyoruz. KKTC giderek kökleşmekte." ifadelerini kullandı.

Tatar, daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nü gezdi. Tatar'a burada Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından hat tablosu ve kayısı takdim edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen İhsan Seçim Kılıçaslan'ın Başharık Mahallesi'nde oturan ablası Esme Tulum'u da ziyaret eden Tatar, Tulum ile sohbet etti.

Tatar'a, ziyaretlerinde Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da eşlik etti.

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