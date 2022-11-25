Malatya'da şeker pancarlarını sökemeyen çiftçiler, alım kampanyasının uzatılmasını istiyor

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 bin dönüm arazide ekili şeker pancarlarını sökemeyen üreticiler, şeker fabrikasının alım kampanya süresini uzatmasını istiyor.

Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, AA muhabirine, ilçede 25 bin dönüm arazide şeker pancarı yetiştirildiğini, buradaki ürünlerin Malatya Şeker Fabrikası'nda işlendiğini anlattı.

Mevsim şartlarının pancar sökümünü olumsuz etkilediğini bu nedenle 3 bin dönüm arazideki ürünlerin toplanamadığını dile getiren Kılınç, "Sulama suyu kesildikten sonra yağış olmadı. Kuru arazide pancar sökülürken kırıldığı için üretici pancarı sökmedi. Şimdi de yağmur yağdıktan sonra çamur olduğu için söküm yapılamadı." dedi.

Şeker fabrikasının alım kampanyasının bu ay sona ereceğini, üreticilerin ürünlerini toplayamadığı için sürenin uzatılmasını isteyen Kılınç, şöyle konuştu:

"Yeterli söküm makinası bulunamadığı için işçi getirdik ancak soğuk ve çamurdan dolayı yeterli işçi de bulamıyoruz. İşçiyle ürünleri toplamak daha maliyetli. Makine işçiliği azaltan bir durum fakat sayı yeterli değil. Önümüzde yağış var, çamur olunca işçi de makine de çalışamıyor. Üreticinin ürününün tarlada kalmaması için şeker fabrikasının alım kampanyasını yıl başına kadar uzatmasını talep ediyoruz."









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