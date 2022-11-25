Malatya'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesindeki bir iş yerinden, birer dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar, monitör, oto teybi, adaptör, zaman ayarlama cihazı ve kamera kayıt cihazı ile 125 bin lira değerinde paketlenmiş tişört çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma ve izlenilen 56 saatlik kamera görüntüsünün ardından zanlının T.Ö. olduğu belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli T.Ö'yü yakaladı, çalınan malzemelerin bir kısmı ise ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve 27 suç kaydının bulunduğu bildirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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