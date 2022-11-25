Kale'de öğrencilere güvenlik ve trafik eğitimi verildi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde öğrencilere temel trafik kuralları ve genel asayiş konularında eğitim verildi.

Kale İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro ekipleri ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince İzollu İlkokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik polisleri tarafından öğrencilere, karşıdan karşıya geçme, kontrollü yaya geçişi kuralları, yaya önceliği trafik işaretleri, emniyet kemeri kullanımı ve önemi, bisiklet kullanımı ile servis ve araçlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ise öğrencilere karşı karşıya kalabilecekleri asayiş olaylarından nasıl korunabileceklerini anlattı.

Öğrencilere tanımadıkları kişilere kapı açmamalarını, kapı önünde ve sokaklarda yalnız bulundukları sırada yabancı ve tanımadıkları kimselerle konuşmamalarını ve bu kişilere dikkat etmeleri gerektiğini anlatan polisler, yabancı kişilerce kendilerine verilen her hangi bir şeyi almamaları hususunda telkinde bulundu.

İzollu İlkokulu Müdürü Erkan Ak ise polisler tarafından öğrencilere verilen eğitimin çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de eğitimlerin diğer okullarda da devam edeceğini belirtti.

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