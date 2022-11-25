Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 122,57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Gün kurusu kayısı Kg 103,73 103,73

Kuru kayısı Kg 97,74 122,57 5 No'lu şekerpare kayısı Kg 113,00 113,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 34,55 34,55 Büyükbaş kemikli et Kg 101,56 125,97

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