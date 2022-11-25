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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ayhan Kılıç'ın kullandığı 44 AK 352 plakalı otomobil, Malatya-Adana kara yolunun Suçatı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazadan yaklaşık bir saat sonra aynı yerde başka bir araç devrildi.

Atilla Toraman'ın kullandığı 06 BYZ 598 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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