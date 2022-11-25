Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ayhan Kılıç'ın kullandığı 44 AK 352 plakalı otomobil, Malatya-Adana kara yolunun Suçatı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kazadan yaklaşık bir saat sonra aynı yerde başka bir araç devrildi.
Atilla Toraman'ın kullandığı 06 BYZ 598 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta hasar oluştu.