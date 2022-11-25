Malatya'da KADES uygulaması anlatıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak üzere ilçe genelinde çeşitli faaliyetler yürüttü.

İlçe Müftülüğünün de 20'ye yakın personelle destek verdiği etkinlikte, kamu kurumu, okul, esnaf ve hane halkı gezilerek Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Etkinlikte, emniyet ve müftülük personelinden oluşan 50 kişilik ekip, ilçede halk ve kamu kurumunda çalışanlara KADES uygulamasını anlattı, broşür dağıttı.

Ayrıca ekipler, okulları ziyaret ederek, anne ve anne adayı öğretmenleri KADES konusunda bilgilendirdi. Öğrencilere ise Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hakkında bilgi verdi.





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