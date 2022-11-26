Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan'da "uyuşturucu imal ve ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Jandarmanın dron kullandığı operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ile eklentilerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 457 gram kubar esrar, uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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