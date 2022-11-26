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MALATYA (AA) - Beydağı Gençlik Merkezince Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Karabayır Şehit Hamit Koçhan İlkokulunda "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beydağı Gençlik Merkezinin İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Engelsiz İnönü Topluluğunun da desteği ile düzenlediği etkinlikte, gençler okulun duvarlarını boyadı.

Gönüllü gençler daha sonra, öğrencilerle halat çekme, matrak ve masa tenisi oynadı, yüz boya gibi etkinlikler yaptı.

Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, merkeze uzak öğrencilere ulaşmayı, onları Gençlik Merkezinin faaliyetlerinden haberdar etmeyi ve Merkezim Her Yerde Projesi ile bu faaliyetlerden yararlanmalarını amaçladıklarını belirterek, "Onların gülen yüzlerine şahit olmak bizleri de mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

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