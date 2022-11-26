Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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MALATYA ( AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya - Adıyaman kara yolu Suçatı mevkisinde, M.U. (23) yönetimindeki 38 SD 404 plakalı hafif ticari araç ile A.U. (22) yönetimindeki 27 AJU 559 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.U. sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





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