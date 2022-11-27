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AK Parti Milletvekili Eroğlu AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

AA

AK Parti Milletvekili Eroğlu AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

MALATYA (AA) -AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Eroğlu, ziyarette, Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kente her geldiğinde ayrı bir heyecan duyduğunu belirten Eroğlu, Malatya'nın her zaman kalplerinde, gönüllerinde olduğunu söyledi.

Daha sonra Eroğlu, partililerle kente yapılan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette AK Parti İl Başkan Vekili İsmail Hakkı Pekel, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Sinan Özhüsrev ve İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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