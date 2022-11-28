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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni yapıldı

AA

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya Turgut Özal Üniversitesinin 2022-2023 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, üniversitenin konferans salonundaki programda, yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Açılış dersini verecek olan Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun Türkiye'ye önemli katkıları bulunduğunu anlatan Şahin, Türkiye'nin dört bir yanına suya dizgin vurma konusunda Eroğlu'nun destan yazdığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ise devletin ve milletin yeniden varoluş mücadelesi verdiği bir dönemde çok büyük sorumluluklarının bulunduğunun bilincinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin artık oyun kuran bir ülke konumuna geldiğini ve yeni dünyada söz sahibi olmaya başladığının bütün devletler tarafından görüldüğünü ve bilindiğini aktaran Bentli, şöyle devam etti:

"Bu durum Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından deklare edilen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bütün dünyaya ilan edilmiştir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bizler de büyük Türkiye rüyamızın bir kesiti olacak şekilde, yepyeni bir ruh ve heyecanla, aklın ve bilimin ışığında, sorumluklarımızı yerine getirmek üzere üstün bir gayret içerisinde olacağız. İnsan kaynaklarımızı, akademik liyakati gözeterek en verimli şekilde değerlendirmek arzusundayız. Bu değerlendirmeyi ulusal ve uluslararası tecrübelerden en üst seviyede faydalanmak suretiyle yapmayı planlamaktayız. Bilimin rehberliğinde şehrimize, ülkemize ve hatta tüm insanlığın faydasına katkı sunmak üzere, yeni nesil bilgi ve teknoloji üretimi için gayret edeceğiz. Bütün bu çabaları gösterirken insanı merkeze alan, değişime açık, ortak aklı önceleyen bir üniversite modeli oluşturmaya çalışacağız."

Daha sonra Veysel Eroğlu, "Akademik Yönetimde Muvaffakiyetin Sırları" konulu ilk dersi verdi.

Eroğlu, Turgut Özal'ın Türkiye'deki en büyük devlet adamlarından birisi olduğunu belirterek, Özal adına böyle bir üniversite kurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Vefa'nın çok önemli olduğunu dolayısıyla devletin Turgut Özal'a böyle güzel bir vefa örneği gösterdiğini ve adını üniversiteye verdiğini hatırlatan Eroğlu, burada öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Eroğlu, öğretmenlerinin kendisine büyük düşünmeyi öğrettiğini anlatarak, bu konuda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ve çok sayıda davetli katıldı.

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