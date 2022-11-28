Kale'de çocuklar için şenlik düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleştirilen şenlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kale Belediyesi ve Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bent Ortaokulu bahçesinde çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri tarafından palyaço gösterisi, yüz boyama, geleneksel okçuluk, dart, matrak, badminton, bowling, akıl zeka oyunları, çuval yarışı gibi çeşitli oyunlarla çocuklar eğlenirken, doktorlar tarafından da çocukların diş sağlığı, boy, kilo, görme ve işitme taramaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, anlamlı bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Sağlıklı bir yaşamın temelinin atıldığı bu yaşlarda öğrencilerimize bu durum eğlenceli bir şekilde anlatılarak onların zihinlerinde yer ettiği inancındayım. Etkinliğin yapılmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kale Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat ise çocuklara daha sağlıklı bir gelecek zemini hazırlama gayesiyle yapılan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi Müdürü Emrullah Okutan, kurum personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

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