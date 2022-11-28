Malatya'da oyuncak bebeklere gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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MALATYA (AA) - Malatya'da oyuncak bebeklere gizlenmiş 135 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, valiz içerisinde bulunulan oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş 4 parça halinde 134,58 gr metamfetamin bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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