Malatya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şenol Taymaz (25) yönetimindeki 44 AEG 208 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi'nde yaklaşık 75 metrelik uçuruma devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Beril Öztürk'ün (23) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Şenol Taymaz ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.





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