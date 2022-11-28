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Malatya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA

Malatya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şenol Taymaz (25) yönetimindeki 44 AEG 208 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi'nde yaklaşık 75 metrelik uçuruma devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Beril Öztürk'ün (23) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Şenol Taymaz ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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