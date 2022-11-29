Malatya'da 3 kişinin öldüğü kafedeki silahlı kavgayla ilgili iddianame hazırlandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da 3 kişinin öldüğü kafedeki silahlı kavgayla ilgili 17 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran'da bir kafede çıkan kavgada Remzi Erşahin, Halil Ulutaş ve İsmail Artuç'un silahla öldürülmesi, 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında 13'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz, 1'i de aranan 17 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma", "Kasten öldürmeye ve birden fazla kişi ile birlikte silahla yağmaya azmettirme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Silahlı kavganın kafede ofis olarak kullanılan oda ile iş yerinin mutfak kısmında gerçekleştiği belirtilen iddianamede, olay yerinde 46 çekirdek ve boş kovan tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede ayrıca iş yerine ait kameranın olay sırasında kayıtta olmadığı, olay gerçekleşmeden önce muhtemelen söküldüğü kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran'da bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

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