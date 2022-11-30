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Malatya'nın kırmızı et üretimi, tarıma dayalı organize sanayi bölgesiyle artacak

AA

Malatya'nın kırmızı et üretimi, tarıma dayalı organize sanayi bölgesiyle artacak

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kurulacak tarıma dayalı hayvancılık ihtisas organize sanayi bölgesinin (OSB) faaliyete geçmesiyle kentte yıllık 14 bin 500 ton civarında olan kırmızı et üretiminin artması öngörülüyor.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Malatya Ticaret Borsası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ile Yazıhan Belediyesinin kurucu ortaklarından olduğu tarıma dayalı hayvancılık ihtisas organize sanayi bölgesinin yapımı için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı.

Yazıhan ilçesinde 318 hektarlık alanda kurulacak bölge için yer teslimi yapıldı.

Tarıma dayalı hayvancılık organize sanayi bölgesinde 16 bin 750 büyükbaş hayvan kapasiteli 99 besi işletmesi, et kombinası ve soğuk hava deposu gibi tesisler yer alacak.

- OSB kendi enerji ihtiyacını karşılayacak

Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak, AA muhabirine, Mısırdere Mahallesi'nde kurulması planlanan bölgede gelecek yıl arsa tahsisine başlayacaklarını belirtti.

OSB'nin bölgeye örnek olacağını, daha modern yöntemlerle hayvancılık yapılacağını ifade eden Baytak, şöyle konuştu:

"Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte OSB'de 600 kişiye istihdam sağlanması planlanmakta. Hayvancılık sektörünü yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin de önü açılmış olacak, yatırımcılar sektörü daha iyi analiz edebilecek. OSB'nin faaliyete geçmesiyle uygun ırklar kullanılarak ilçemizin ve ilimizin kırmızı et üretim kapasitesi de artmış olacak. OSB'de mesleki eğitim almış, alanında uzman kişiler görev alacağından daha sağlıklı, kaliteli ve kontrollü et üretimi gerçekleştirilmiş olacak."

Tarıma dayalı OSB'de 5 megavat gücünde 3 biyogaz tesisinin de olacağını dile getiren Baytak, işletmelerin enerji ihtiyacının da biyogaz tesisiyle karşılanacağını söyledi.

- Kentin hayvancılık kapasitesi 800 bine çıkacak

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise kentte hayvancılıkta gelişimin sürdüğünü, Yazıhan'da hayata geçirilecek OSB'nin tamamen et üzerine faaliyet yürüteceğini belirtti.

70 milyon liranın üzerinde bir yatırımın öngörüldüğünü ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"İşletmelerle birlikte et entegre tesislerimiz, soğuk hava depolarımız, yem fabrikası, biyogaz tesisleri ile ruhsatı alınmış güneş enerji santralleri projenin içerisinde. Projeyle hayvan yetiştiriciliği için önemli bir alan açacağız. Kentte 200 bin büyükbaş, 400 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Alan geniş olduğu için süreç içerisindeki talebe göre ikinci etapta yeni arsalar tahsis edilerek hayvancılığı güçlendireceğiz. Buraya ciddi anlamda talep bekliyoruz. Biz kentte canlı hayvan yetiştirime kapasitemizi 800 bine taşıyacak bir noktaya geleceğiz inşallah."

Özcan, OSB'nin 2024'te faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

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