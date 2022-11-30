Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

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MALATYA (AA) - Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince 11'inci sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

Birlik binasında gerçekleştirilen kursun açılışında konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, eğitimlerin küçükbaş hayvancılıkta verimin arttırılması açısından önemli olduğunu anlattı.

Akın, 17 yetiştiricinin eğitim alacağı kursun açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Küçükbaş işletmelerin devam etmesinde kadınların önemli olduğunu aktaran Akın, kadının bulunmadığı işletmelerin bir süre sonra kapandığını belirtti.

Akın, birlik olarak üretenin yanında olduklarını belirterek, "İş güvenliği ve sağlığı, sürü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım işleri, sürü sağlı konularında toplamda 104 saatlik eğitim verilecek." diye konuştu.

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