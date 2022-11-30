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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 176,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru kayısı Kg 97,52 176,70

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 58,00 58,00 Gün kurusu kayısı çekirdek iç Kg 95,00 95,00

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