Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da polis ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince kasım ayı içerisinde kent genelinde denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.
Çalışmada aralarında çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli yakalandı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 117 zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.