Malatya'daki okullarda 17 bin 55 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uygulamaları kapsamında ücretsiz yemek hizmetinden Malatya'da 17 bin 55 öğrencinin faydalandığı bildirildi.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla onları desteklemeye devam ediyor.
Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, "2023'te 25 bin öğrencimizin ücretsiz yemek imkanından faydalanmasını hedefliyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak ve öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini en iyi şartlarda sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı tüm hızıyla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı