Malatya'da "kış lastiği" denetimi yapıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

Malatya-Ankara kara yolunun Yakınca Mahallesi mevkisinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı.

Bugün başlayan ve 1 Nisan 2023'te sona erecek kış lastiği takma zorunluğu kapsamında yük ve yolcu taşıyan ticari araçları denetleyen ekipler, kış lastiği takılıp takılmadığını ve kış lastiklerinin diş derinliğini "kumpas" adı verilen aletle ölçtü.

Trafik ekipleri, sürücülere içerisinde güvenli yolculuk için dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı broşür verdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Kovancı, kış lastiği denetimlerine başladıklarını, bugün hem denetim yaptıklarını hem de sürücüleri bilgilendirdiklerini söyledi.

Ticari araçlarda, çekicilerde kış lastiği takma mecburiyeti olduğunu hatırlatan Kovancı, "Ancak biz kış lastiğinin hususi araçlarda da kullanılmasını istiyoruz. Havanın 7 derecenin altına düşmesiyle tüm araçların kış lastiğini kullanması gerekiyor, kentte geçen yıl meydana gelen kazaların çoğunda araçlarda kış lastiği olmadığını gördük. Sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.





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