Malatya'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

R.T. (42) idaresindeki 21 KL 633 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 BJ 316 plakalı yolcu otobüsü, Nadir Mahallesi Somuncu Baba Bulvarında çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü R.T. ile oğlu M.E.T. (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru R.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.







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