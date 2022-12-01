Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilek Mahallesi'nde C.G. idaresindeki 06 YS 044 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, otomobilde bulanan G.G, H.A. ve R.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde çıkan yangın ise Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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