Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 3 sanık yeniden yargılandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağduriyetine sebep oldukları gerekçesiyle hapis cezası verilen 3 sanık, üst mahkemenin kararı bozması sonrası yeniden yargılandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklardan Özgür Birdal hazır bulundu. Adnan Dinçer'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmaya Mehmet Ali Badak ise katılmadı.

Sanık avukatları, müvekkilleri için beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, davanın reddine karar vererek sanıkların aynı suçtan mükerrer yargılandığı gerekçesiyle önceki yargılamada verilen hükmün kaldırılmasına hükmetti.

7 Ocak 2022'de görülen davanın duruşmasında, Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdikleri öne sürülen sanıklardan Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer'e "iftira"dan 2 yıl 9 ay 10 gün, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, sanık İlker Çınar'a "iftira" suçundan 3 yıl 4 ay, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, "terör örgütü FETÖ/PDY adına suç işlemek"ten 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kararı İlker Çınar yönünden onaylarken, Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer yönünden bozmuştu.

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