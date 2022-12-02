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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 136 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Organik kuru kayısı Kg 136,00 136,00

Kuru kayısı Kg 120,52 133,10 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 122,57 122,57

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