Büro Ailesi Sendikasından SGK personelinin özlük ve mali haklarında iyileştirme talebi

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MALATYA (AA) - Büro Aile Sendikası (BAL-SEN) Genel Başkanı Burak Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personelinin özlük ve mali haklarında iyileştirme istediklerini bildirdi.

Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, SGK'nin 33 bin 246 çalışanıyla vatandaşlara en çok hizmet veren kurumların başında geldiğini belirtti.

SGK personelinin 2006 yılındaki birleşme ile özlük ve mali hak kayıpları yaşadığını savunan Dinçer, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığında gelir uzmanlığı, İş-Kur çalışanları için iş meslek danışmanlığı, Adalet Bakanlığında adalet hizmet tazminatı, sağlık çalışanları için döner sermaye ödemeleri, belediye çalışanları için sosyal denge tazminatı gibi birçok kurum çalışanları için düzenleyici tedbir getirmiş ise de Sosyal Güvenlik Kurumunda hiçbir kariyer planı veya ek ücret düzenlemesi yapılmamıştır. Sosyal güvenlik tazminatı talep ediyoruz.

Bir çok alanda faaliyet gösteren SGK, her bir bölümü için ayrı ayrı yüzlerce genelge ve yönetmelikle çalışıldığından sürekli değişen mevzuat gereği yapılan işlerin ayrı ayrı bilgi birikimi, tecrübe ve uzmanlık gerekmektedir. Kuruma yeni işe başlayan personellerin işe öğrenmesi ve verimli olmasının zaman aldığı için mevzuata hakim personeller kurumun hizmet standartlarını artırmaktadır. İş yükü ve zorlu çalışma şartlarının yanı sıra yüklü miktarda yapılan ödemelerdeki sorumluluklar iş riskini beraberinde getirdiğinden personelin kariyer basamak planının yapılması için uzmanlık kadrosunun açılması elzem olmaktadır. Sosyal güvenlik uzmanlığı düzenlemesi kurum kariyer planlamasını çağımızın gereklerine uygun hale getirecektir."

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmayla birlikte SGK personelinin yükünün daha da artacağını dile getiren Dinçer, kurum personelinin özlük ve mali haklarına ilişkin düzenleme yapılmasını talep etti.





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