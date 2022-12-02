Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aliseydi Canpolat (78) yönetimindeki 44 LR 537 plakalı traktör, Kurşunlu Mahallesi Mişevge mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.​​​​​​​

Yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



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