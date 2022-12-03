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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Malatya'da basın toplantısında konuştu:

AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Malatya'da basın toplantısında konuştu:

MALATYA (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Özellikle ortak politikalar metni bitmeden cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini sakıncalı buluyoruz." dedi.

Babacan, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, 6'lı masa olarak 84 maddelik bir anayasa değişikliği paketini 28 Kasım'da kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Seçimlerden önce 6 partinin bir araya gelip seçimden sonraki hükümet programlarını beraberce çalışmaya başladığını dile getiren Babacan, "Bazıları bizim şu anda yaptığımızı koalisyonlara benzetiyor. Oysa ki çok temel bir farklılık var. Koalisyonlar seçimden sonra kuruluyordu. Seçime doğru giderken partiler birbirleriyle rekabet ediyorlardı, didişiyorlardı. Seçimden önce bu hazırlıkları tamamlamak, seçimden sonra ülkenin daha uyumlu bir şekilde uzlaşılmış bir şekilde yönetileceğinin de bugünden bir bakıma garantisi anlamına geliyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin "6'lı masa cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Adayınız kim?" sorusu üzerine Babacan, şunları ifade etti:

"Belirleyemedi değil, belirlemek için konuşmaya başlamadık. Biz baştan bir sıralama açıkladık. 6'lı masa önce şu parlamenter sistemi bitirecek, anayasa metnini bitirip ortaya koyacak. Şu geçiş sürecinin yol haritası çalışmamız var. Seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçene kadar ülke nasıl yönetilecek? 'Bununla ilgili çalışmanın bitmesi gerekiyor.' diyordum. Ortak politikalar metninin bitmesi gerekiyor. Bunlar tamamlandıktan sonra 6 parti olarak cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye konuşmaya başlayacağız. 6 liderin oturduğu masada bugüne kadar hiçbir isim gündeme gelmedi. Hiçbir isimle ilgili 'olur' ya da 'olmaz' diye bir değerlendirmede bulunmadık. 'Daha erken' dedik. Özellikle ortak politikalar metni bitmeden cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini sakıncalı buluyoruz. Niye? Çünkü partilerin diyelim ki sağlık, eğitim, ekonomi, dış politika ile ilgili politikaları ortaklaşmadan önce aday belirlendiğinde şöyle bir sıkıntımız olacak ve büyük bir sıkıntımız olacak. Adaya soracaklar 'Dış politikada, ekonomide sen ne yapacaksın? Dolayısıyla şu anda cumhurbaşkanı adayı belirlemenin zamanı değil. Bunun bir sıralaması var. Bunları çalışmamız, çalışmayı bitirmemiz lazım. Çalışma bittikten sonra ortak adayımız ve 6 partinin aynı dilden konuşuyor olması lazım."

Babacan, cumhurbaşkanı adayına yönelik partilerinin iç istişare sürecini tamamladıktan sonra elde ettikleri doneleri 6'lı masaya taşıyacaklarını belirterek, "Herhalde diğer partiler de benzer süreçleri çalıştıracaklar diye tahmin ediyorum. Ondan sonra o masada oturacağız, Türkiye için en hayırlı ismi belirleyeceğiz." dedi.

Daha sonra Soykan Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Babacan, insan hakları ve özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir ülke hedeflediklerini söyledi.

Babacan, partisinin Yeşilyurt İlçe Başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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