Yeni Malatyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 9 Aralık Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.