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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

AA

Yeni Malatyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 9 Aralık Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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