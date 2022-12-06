Malatya’da "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya’da, "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beydağı Gençlik Merkezi'nce 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Beydağı Gençlik Merkezindeki etkinliğe katılan gönüllü gençler, down sendromlu gençler ve aileleri, halk oyunları gösterisi ve müzikle doyasıya eğlendi.

Program gönüllülük pastasının kesilmesi ve gönüllü gençlere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, gönüllülük faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, gönüllülük bilincinin tüm bireylerde var olması gerektiğini belirtti.

Gönüllülüğün herhangi bir sınır tanımaksızın toplumun, çevrenin yararına hiçbir karşılık beklememesi olduğunu aktaran Kayhan, kentte etkinliklere gönüllü katılan gençlere teşekkür etti.

Etkinliğe Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ve üyeleri, Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi İrsil Demiralp katıldı.

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